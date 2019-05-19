Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в АрменииРБК 16:42
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере». «Утром в 8:30 мы блокируем все без исключения суды Армении, чтобы никто не мог туда войти», - заявил премьер-министр.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Хоккей
Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию
Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:31
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Музыка
Умер Нильда Фернандез
Вскоре музыкант взял псевдоним Нильда Фернандез, и его второй мини-альбом под этим псевдонимом, вышедший в 1987 году "Madrid, Madrid" стал визитной карточкой артиста и получил множество наград.
Обновлено в 15:04
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Происшествия
Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус
Обновлено в 13:38
Политика
Порошенко уволил главу администрации президента
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил главу своей администрации Игоря Райнина, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в воскресенье.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Террористы подготовили для России огромное «вундерваффе»
Несмотря на устрашающий эффект, которого планировали добиться авторы, арабские эксперты раскритиковали «вундерваффе» джихадистов.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев
Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Политика
Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение
В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Кино
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Футбол
«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие
Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США
Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
Обновлено в 17:01
Авто
Составлен рейтинг подержанных купе и кабриолетов по цене Lada Granta
Портал «РГ» назвал пять кабриолетов и купе на вторичном рынке, которые можно приобрести примерно за ту же стоимость, что и новую Lada Granta.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке
Пожар произошел в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, четыре человека пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата Италии
Обновлено в 17:04
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Происшествия
Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести
Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:48
Экономика
Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения
Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
Обновлено в 15:52
Кино
Джонни Уик 3 «побил» «Мстителей» по сборам за уикенд
Третья часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли собрала около 57 миллионов долларов за первые выходные в американском прокате.
Обновлено в 13:38
Кино
Чак Норрис посетил военную базу в США
Известный американский актёр Чак Норрис приехал на военную базу в Техасе, где пообщался с солдатами и посидел на танке M1A2 Abrams.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08