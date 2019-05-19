Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в АрменииРБК 16:42

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере». «Утром в 8:30 мы блокируем все без исключения суды Армении, чтобы никто не мог туда войти», - заявил премьер-министр.
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Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

РБК16:42

Премьер Армении призвал утром 20 мая блокировать все здания судов страны

ТАСС12:07

Никол Пашинян призвал к блокированию судов

Коммерсантъ13:24

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Lenta.ru12:53

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан завтра с утра заблокировать все здания судов в республике

Эхо Москвы12:31

Давид Санасарян сказал, двери какого суда намерен заблокировать завтра утром

Sputnik Армения14:08

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

РИА Новости14:31
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Несмотря на устрашающий эффект, которого планировали добиться авторы, арабские эксперты раскритиковали «вундерваффе» джихадистов.
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Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
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В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
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Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол

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Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
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Армия и оружие

Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США

Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
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Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

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В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке

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