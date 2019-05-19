Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в АрменииРБК 16:42

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере». «Утром в 8:30 мы блокируем все без исключения суды Армении, чтобы никто не мог туда войти», - заявил премьер-министр.
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Премьер-министр Армении призвал своих сторонников блокировать этим утром все суды в стране

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