Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнямиRT на русском 16:59

Ранее Пасечник прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что данное решение Москвы не представляет угрозы миру и безопасности.

Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Кино Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Хоккей Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ Оглашены имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне. Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Кино В столице завершился 41-й Московский международный кинофестиваль В столице завершился 41-й Московский международный кинофестиваль. Председателем жюри этого года стал южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук.

Происшествия На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.

Авто Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza Бренд Toyota готовится презентовать широкой общественности свой новый хэтчбек Glanza.

Игры 20 миллионов геймеров перейдут с компьютеров на игровые приставки к 2020 году Аналитическая компания Jon Peddie Research сообщила, что к 2022 году почти 20 миллионов пользователей персональных компьютеров перестанут играть на них в игры и перейдут на консоли.

Общество Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года 33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.

Экономика Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Футбол УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матча Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Политика В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".

Происшествия В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.

Космос Детей из Улан-Удэ отправят в космос Не расстраивайтесь, если ваш ребенок больше любит планшет, чем книги и недолюбливает уроки астрономии в школе.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Общество В Архангельске завели дело по «закону о фейках» Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц Сети Повзрослевший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко впечатлил пользовательниц Сети.

Политика Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.