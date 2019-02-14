Футбол

Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Аяксом» в Лиге чемпионовSport24.ru вчера в 16:58

Аякс — Реал
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Хаким Зиеш
53′
59′
Карим Бензема
61′
Гарет Бэйл
Лукас Васкес Иглесиас
69′
Серхио Регилон
Лассе Шёне
Каспер Дольберг
73′
73′
Карим Бензема
Марко Асенсио
Хаким Зиеш
75′
81′
Винисиус Жуниор
Мариано Диас
83′
Лукас Васкес Иглесиас
87′
Марко Асенсио
89′
Серхио Рамос
Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба. В составе победителей голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио, единственный гол голландской команды на свой счет записал Хаким Зиеш.
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