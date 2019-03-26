Футбол
Пас Ахметова пяткой признан УЕФА лучшим моментом дняProstoProSport 06:42
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено в 08:23
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Суд Киева продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 24 мая
Подольский районный суд Киева продлил главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Павел Прилучный гневно выругался, узнав об изнасиловании ребенка
Актер Павел Прилучный отреагировал новость об изнасиловании семилетнего мальчика в одной из подмосковных больниц.
Обновлено в 10:23
Транспорт
В ЦКАД вложат еще 45 млрд рублей
Обновлено в 07:47
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Авто
Автомобили Kia в России получили «футбольные» спецверсии
Российские дилеры KIA начали продажи новой специальной серии автомобилей, посвященной второму по значимости футбольному турниру среди клубов – Лиге Европы UEFA.
Обновлено в 02:17
Политика
МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем
Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, выступая на заседании комитета по безопасности Совета федерации.
Обновлено в 09:11
Политика
Лавров оценил уровень экономического сотрудничества России и США
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в России заявил, что Москва заинтересована в укреплении экономических связей с Вашингтоном.
Обновлено в 06:07
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.
Обновлено в 10:24
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Экономика
Сбербанк не видит повышенных рисков в розничном кредитовании
Сбербанк не видит повышенных рисков в росте розничного кредитования, будет балансировать свою риск-политику (risk-policy) с учетом действий ЦБ.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД
В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
Обновлено в 01:24
Футбол
Головин превзошел Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1
Профессиональная футбольная лига Франции составила список футболистов с наивысшим процентом успешных обводок в чемпионате Франции в 2019 году, сообщает сайт организации.
Обновлено в 11:01
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу
Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:55
Теннис
Медведев вышел в четвёртый круг Miami Open и сыграет с Федерером
В четвёртом круге турнира Медведев сыграет со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
Обновлено в 01:24
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Политика
Канада отказалась признавать контроль Израиля над Голанскими высотами
В МИД Канады отказались признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»
Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Общество
NYT назвала признаком бедности потребление цифровых услуг
Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, утверждает в своей авторской колонке Нелли Боулз, репортер New York Times, пишущий для издания о технологиях и интернет-культуре.
Обновлено в 07:31
Футбол
Рамос поддержал главного тренера сборной Испании Луиса Энрике
Обновлено в 10:40
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»
Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
США спишут авианосец из экономии
Бюджетом ВМС США на 2020 год предусмотрено списание и последующая утилизация атомного авианосца USS Harry S. Truman.
Обновлено в 09:59
Экономика
Топилин допустил введение дополнительных мер поддержки рождаемости
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин допустил возможность введения дополнительных мер поддержки рождаемости в России в рамках реализации национального проекта "Демография".
Обновлено в 09:59
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08