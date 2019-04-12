Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиРИА Новости 13:55

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.
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Польша вслед за Эстонией запретила заходить в свои воды российскому паруснику «Седов»

Эхо Москвы19:04

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

РИА Новости13:55

Польша не пустила парусник «Седов» вслед за Эстонией

Росбалт14:08

Парусник «Седов» отказались пускать в польские территориальные воды

Известия16:39

Польша запретила паруснику «Седов» вход в территориальные воды

Московский Комсомолец13:43

Власти Польши запретили паруснику «Седов» вход в территориальные воды страны

ТАСС12:56

Дурной пример заразителен: вслед за Эстонией барк «Седов» отвергла Польша

Sputnik Эстония13:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Общество

По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру

Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.
Обновлено в 19:53
Происшествия

В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Авто

Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x

Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»

Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Технологии

Disney запустит стриминговый сервис

Компания Walt Disney запустит собственный стриминговый сервис в ноябре текущего года.
Обновлено в 08:52
Общество

Ученые назвали новый способ быстро бросить курить

Обновлено в 14:23
Происшествия

В США на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 03:49
Гаджеты

Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P

Если суд одобрит соглашение, то компании выплатят владельцам Nexus 6P примерно по 400 долларов. Иск был подан в апреле 2017 года.
Обновлено в 03:47
Космос

Ученые РФ создают две космических оранжереи

Научные сотрудники России работают над созданием космической оранжереи «Витацикл-Т» и модернизируют «Ладу-2», которую не доставили на МСК, сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов в интервью РИА Новости 12 апреля.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Происшествия

В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами

На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» пытается сохранить мечту

Ты не идёшь один по этому пути, никогда не будешь одинок в подобных случаях. Пытаемся сохранить нашу мечту, на данный момент всё хорошо.
Обновлено в 19:02
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено в 21:44
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Политика

Порошенко не прокомментировал переговоры с Макроном

Президент Украины Петр Порошенко не захотел комментировать переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, состоявшиеся в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 13:48
Футбол

Головин отметил красоту российских девушек

У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Политика

Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Экономика

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Обновлено в 20:03
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра 8 сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено в 15:03
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
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