Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиРИА Новости 13:55
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.
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Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Космос
В РАН назвали работу космонавтов на МКС бесполезной для науки
Международная космическая станция, с точки зрения науки, является "пустой тратой времени".
Обновлено в 08:41
Финансы
Греция может досрочно выплатить МВФ половину долга
По сведениям от источника, Греция намерена подписать соглашение с МВФ о досрочном погашении кредитов уже в ближайшие дни, причем Афины собираются вернуть фонду около половины из общей суммы долга, отмечает агентство.
Обновлено в 19:54
Шоу-бизнес
Буйнов прокомментировал новый образ Лободы
Новым образом восхитились поклонники, а также его отметил 69-летний певец Александр Буйнов. В соцсетях звезда поделилась фото в полный рост.
Обновлено в 06:55
Экономика
Аналитики рассказали, кто уровень образования влияет на суммы займов
Специалисты микрофинансовой организации MoneyMan сообщили, что россияне с высшим образованием берут займы на суммы в среднем на 60 процентов выше, чем заемщики со средним образованием.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество
Доходы спикера Госдумы выросли на 20 млн рублей
Обновлено в 11:22
Здоровье
Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных
Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы
Обновлено в 20:28
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению
«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП
Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено в 14:47
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
В Твери машины со знаком «Инвалид» увозят с платных парковок на эвакуаторе
Владельцы авто возмущены: есть закон, по которому бесплатно имеют право размещать транспортные средства на парковках инвалиды, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, родители (усыновители), опекуны (попечители) в многодетной семье.
Обновлено в 15:15
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47