Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.
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Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка «Седов»

Вести.Ruвчера в 17:42

Премьер Польши отказал российским детям в воде и еде

REGNUM05:17

Польша вслед за Эстонией запретила заходить в свои воды российскому паруснику «Седов»

Эхо Москвывчера в 19:04

Барк «Седов» не получил запрет от Польши на вход в воды страны

РБКвчера в 17:02

В университете решают, как доставить запасы для курсантов на барке «Седов»

РИА Новости06:18

Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»

RT на русскомвчера в 16:02

Власти Польши запретили паруснику «Седов» вход в территориальные воды страны

ТАССвчера в 12:56
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Происшествия

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

Обновлено в 06:41
Экономика

Почти все финансовые активы РФ сосредоточены в руках 3% населения

По данным «Коммерсанта», аналитики выяснили, что в руках 3% богатого населения России сосредоточены почти все богатства страны.
Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Лена Миро раскрыла причины «пьянства» Бородиной

Обновлено в 04:48
Общество

Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала милое фото мужа и дочери

30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Общество

В Москве в воскресенье пройдет снег

Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено вчера в 08:02
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал одиннадцатым

Обновлено в 04:36
Авто

Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Обновлено в 04:44
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 04:21
Футбол

Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Хоккей

Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»

Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка.
Обновлено в 05:37
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Общество

Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

Первенство по уровню доходов среди депутатов Госдумы РФ от Воронежской области сохраняет основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») — по итогам 2018 года он заработал 177 млн 222 тыс. 935,19 рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Авто

Пикап LADA Granta Cross – первые фотографии

Судя по рендеру, внешность пока еще не существующего пикапа LADA Granta Cross действительно интересная: двухдверная кабина с вместительной грузовой платформой и узнаваемый «передок», выполненный в фирменном Х-стиле «АвтоВАЗа».
Обновлено в 02:04
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Тюмени началась контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 15:25
Наука

Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети

Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
Обновлено в 06:33
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Обновлено в 05:28
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Транспорт

Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
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