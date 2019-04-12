Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиРИА Новости вчера в 13:55
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.
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Польша вслед за Эстонией запретила заходить в свои воды российскому паруснику «Седов»
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Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР
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