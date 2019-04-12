Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиРИА Новости 13:55
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.
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Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
Майские путешествия: жаркие варианты
Для планирования путешествия нужно заранее думать об оформлении визы, паспорта, позволяющего пересекать границу, множества документов, нужных и важных, чтобы отдых прошел спокойно и без появления непредвиденных ситуаций.
Обновлено в 10:12
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 15:51
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Обновлено в 14:53
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся
У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
Хоккей
Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»
Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Политика
Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву
Обновлено в 08:18
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Политика
Эстония запретила въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам России-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 15:35
Кино
Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором сезоне «Титанов»
Иэн Глен («Игра престолов») сыграет Брюса Уэйна в грядущем втором сезоне сериала «Титаны».
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Общество
Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев
Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Культура
Что случилось в девятом эпизоде шоу «Голос. Дети»
В девятом эпизоде шоу настала очередь команды Светланы Лободы Первой на сцену вышла команда, в которую вошли сестры Арина и Софья Березины, Юлия Карлина и Анастасия Иванова.
Обновлено в 17:03
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Наука
Математики МГУ создали новую геометрию
Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено в 05:03
Экономика
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Обновлено в 14:26
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома
В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00