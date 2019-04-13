Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиРИА Новости вчера в 13:55

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

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