Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиРИА Новости вчера в 13:55
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.
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Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка «Седов»
Вести.Ruвчера в 17:42
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
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Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
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Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой
30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
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Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
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Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Футбол
ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»
Обновлено в 09:50
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
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Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I
В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Автоспорт
Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»
Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 04:51
Политика
Глава разведки Судана ушел в отставку
Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
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Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Общество
Опубликованы новые правила экспертизы учебников
Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
Обновлено в 08:50
Политика
Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек
Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.
Обновлено в 09:55
Политика
Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился
Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
Космос
Обнаружены новые доказательства жизни на Венере
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке
Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Экономика
ГАЗ ведет переговоры с властями США о снятии санкций, решения не принято
Группа ГАЗ ведет переговоры с Офисом по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) о снятии санкций, решения пока не принято, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 09:55
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Спорт
На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщин
В Фукуоке проходит заключительный соревновательный день командного чемпионата мира.
Обновлено в 03:50
Здоровье
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено в 04:27