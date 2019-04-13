Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиРИА Новости вчера в 13:55

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.
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Барк «Седов» продолжает плавание

ТАСС09:12

Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка «Седов»

Вести.Ruвчера в 17:42

Польша вслед за Эстонией отказалась пускать в свои воды российский парусник «Седов» с крымскими курсантами

Эхо Москвы09:00

В университете решают, как доставить запасы для курсантов на барке «Седов»

РИА Новости06:18

Владелец «Седова» назвал дальнейшие действия после запрета на вход в порт

РБК07:17

Премьер Польши отказал российским детям в воде и еде

REGNUM05:17

Рейс крупнейшего в мире парусника «Седов» продолжается, несмотря на запрет заходить в порты Эстонии и Польши

Фонтанка.Ру08:47
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Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

Обновлено в 09:18
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
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Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
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Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой

30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
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Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Футбол

ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:50
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 15:03
Политика

Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I

В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Автоспорт

Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»

Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 04:51
Политика

Глава разведки Судана ушел в отставку

Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Общество

Опубликованы новые правила экспертизы учебников

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
Обновлено в 08:50
Политика

Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек

Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.
Обновлено в 09:55
Политика

Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился

Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
Космос

Обнаружены новые доказательства жизни на Венере

Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке

Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Экономика

ГАЗ ведет переговоры с властями США о снятии санкций, решения не принято

Группа ГАЗ ведет переговоры с Офисом по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) о снятии санкций, решения пока не принято, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 09:55
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Спорт

На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщин

В Фукуоке проходит заключительный соревновательный день командного чемпионата мира.
Обновлено в 03:50
Здоровье

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
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