Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиРИА Новости 12 апреля в 13:55

Благодарим премьер-министра Польши за решение об отказе российскому паруснику "Седов" войти в территориальные воды. Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права.

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

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