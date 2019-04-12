Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиRT на русском 15:48

Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом рассказала представитель польского внешнеполитического ведомства Ева Сувара.

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

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