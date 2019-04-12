Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиRT на русском 15:48
Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом рассказала представитель польского внешнеполитического ведомства Ева Сувара.
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Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Кино
В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Политика
За прошедший год российские политики и министры стали беднее
Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Политика
Появилось видео встречи Макрона с Зеленским
Обновлено в 14:45
Гаджеты
В России стартуют продажи Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei в конце марта представила два новых флагманских смартфона - P30 и P30 Pro, 13 апреля начинается официальный старт продаж этих моделей в России.
Обновлено в 17:01
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Здоровье
В США выходили аномально маленького ребенка
Аномально маленький младенец Коннор Флорио (Connor Florio) появился на свет 13 июля 2018 года.
Обновлено в 11:23
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Oppo отправляет на покой флагманскую линейку смартфонов R
Обновлено в 03:20
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Музыка
Рэпер ST не считает распад группы «Ленинград» PR-ходом
Исполнитель во время общения с журналистами рассказал, что заявление о завершении работы проекта не является PR-ходом для повышения интереса к гастрольному туру.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с РФ
Экс-госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны страны Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн написали совместную статью для медиа-издания Wall Street Journal.
Обновлено в 12:16
Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь серый транзит из Белоруссии
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении серых схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Общество
Семья Росселя стала немного беднее, а Чернецкого – богаче
Коллега Росселя по СовФеду, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал в 2018 году 8 млн 731,8 тысяч рублей, что почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2017 году (7 млн 268,5 тысяч рублей).
Обновлено в 12:04
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Общество
Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Авиация ЗВО примет участие в параде Победы в Санкт-Петербурге
Во время парада над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге появятся многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35 и перехватчики МиГ-31.
Обновлено в 14:04
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01