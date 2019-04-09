Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.
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Польша вслед за Эстонией запретила заходить в свои воды российскому паруснику «Седов»
Эхо Москвывчера в 19:04
Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка «Седов»
Вести.Ruвчера в 17:42
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
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Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
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Британские политики просят выдать Ассанжа Швеции
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Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49
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Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля
Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
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Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
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Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Обновлено в 04:44
Здоровье
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
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Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Экономика
Доля малого бизнеса в экономике Казани составила 38,5% в 2018 году
Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5% в 2018 году.
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Хоккей
НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на борт
НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:41
Общество
На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек
На первый общегородской субботник в Москве вышли почти 1,4 млн человек. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Хакеры выложили в сеть данные тысяч сотрудников ФБР
По информации издания, хакеры взломали, по меньшей мере, три сайта, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния и выложили в сеть имена членов ассоциации и названия их должностей, личные адреса, телефонные номера, а также адреса электронной почты.
Обновлено в 05:16