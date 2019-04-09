Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.

Авто Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.

Политика Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.

Происшествия Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.

Автоспорт Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.

Авто СМИ узнали подробности о «Русском Prado» от УАЗа Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель Patriot.

Шоу-бизнес Названы любимые женщины «короля шахмат» Гарри Каспарова Список «побед» спортсмена предоставило издание StarHit. Женщины играли большую роль в жизни Каспарова.

Экономика Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Единоборства Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.

Игры Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.

Авто 15 советских пикапов, которые от нас скрывали Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.

Происшествия На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Наука Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.

Транспорт Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.

Экономика Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.

Здоровье ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Шоу-бизнес Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Хоккей НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на борт НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли.

Общество На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек На первый общегородской субботник в Москве вышли почти 1,4 млн человек. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.