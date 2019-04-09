Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.
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Барк «Седов» не получил запрет от Польши на вход в воды страны

РБКвчера в 17:02

Премьер Польши отказал российским детям в воде и еде

REGNUM05:17

Польша вслед за Эстонией запретила заходить в свои воды российскому паруснику «Седов»

Эхо Москвывчера в 19:04

Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка «Седов»

Вести.Ruвчера в 17:42

Климкин поблагодарил Польшу за недопуск российского парусника «Седов» в страну

ФАН04:08

Власти Польши запретили паруснику «Седов» вход в территориальные воды страны

ТАССвчера в 12:56

Польша вслед за Эстонией не пустила барк «Седов»

Евразия Dailyвчера в 12:43
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Гаджеты

Россия возродит телескоп Ньютона

Обновлено в 04:08
Авто

Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади

Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Автоспорт

Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Гаджеты

К распознаванию лиц добавится сканирование сетчатки глаз. В новых компьютерах Apple появится улучшенный Face ID

Компания Apple разрабатывает компьютеры Mac c улучшенной функцией распознавания лиц Face ID.
Обновлено в 02:50
Авто

СМИ узнали подробности о «Русском Prado» от УАЗа

Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель Patriot.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес

Названы любимые женщины «короля шахмат» Гарри Каспарова

Список «побед» спортсмена предоставило издание StarHit. Женщины играли большую роль в жизни Каспарова.
Обновлено в 02:36
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Единоборства

Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой

Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Игры

Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер

Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Авто

15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
Обновлено в 01:00
Кино

В разработку запущен сиквел экранизации Tomb Raider с Алисией Викандер

Обновлено вчера в 13:41
Политика

Британские политики просят выдать Ассанжа Швеции

Инициативу поддержали свыше 70 политиков.
Обновлено в 04:59
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Наука

Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49
Транспорт

Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Авто

Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Обновлено в 04:44
Здоровье

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей

Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Экономика

Доля малого бизнеса в экономике Казани составила 38,5% в 2018 году

Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5% в 2018 году.
Обновлено в 04:36
Хоккей

НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на борт

НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:41
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

На первый общегородской субботник в Москве вышли почти 1,4 млн человек. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Хакеры выложили в сеть данные тысяч сотрудников ФБР

По информации издания, хакеры взломали, по меньшей мере, три сайта, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния и выложили в сеть имена членов ассоциации и названия их должностей, личные адреса, телефонные номера, а также адреса электронной почты.
Обновлено в 05:16
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