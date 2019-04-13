Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru 12 апреля в 12:58

Благодарим премьер-министра Польши за решение об отказе российскому паруснику "Седов" войти в территориальные воды. Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права.

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

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