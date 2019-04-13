Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru 12 апреля в 12:58
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.
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Благодарим премьер-министра Польши за решение об отказе российскому паруснику "Седов" войти в территориальные воды. Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права.
— Павел Климкин, украинский дипломатТК Звезда вчера в 23:10
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Тренер «Витесса» Олег Яровинский прокомментировал предстоящий матч 30-го тура чемпионата Нидерландов с «Утрехтом».
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