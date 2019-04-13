Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды ПольшиРИА Новости вчера в 13:55
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено в 10:00
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Обновлено вчера в 18:00
Игры
Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер
Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой
Обновлено в 08:29
Происшествия
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассекретила диету Аллы Пугачевой
Супруга Игоря Николаева восхищается силой воли Примадонны Юлия Проскурякова стала героиней программы "Секрет на миллион".
Обновлено в 11:20
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ
На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Финансы
ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году
На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.
Обновлено в 10:05
Наука
Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы
Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено 11 апреля в 12:01
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой
30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Кино
Фильм Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Фильм "Братство" не выйдет в прокат 9 мая, сообщает gazeta.ru.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу
Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
На Украину прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Новая партия американских боевых машин Hummer прибыла на Украину.
Обновлено в 11:47
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 05:14