Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.
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Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Футбол
Ведран Чорлука: «„Локомотиву“ надо брать очки и ждать ошибки лидера»
Надо брать очки, не думать, с кем играем, и ждать ошибки лидера.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
Футболист «Бёрнли» поцеловал соперника в ходе стычки
Обновлено в 12:39
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото
В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Путешествия
В Японии изучат возможности туризма по Транссибу
Обновлено в 13:43
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче премьер-лиги
Обновлено в 06:37
Футбол
Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»
Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Общество
«Поезд Победы» прибыл в Симферополь
«Поезд Победы» в субботу, 13 апреля, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя.
Обновлено в 07:51
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 03:23
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»
В субботу, 13 апреля во Франции прошли 22-е по счёту акции «жёлтых жилетов».
Обновлено в 10:25
Общество
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК Андрея Козицына
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Наука
В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено вчера в 00:24
Происшествия
Украинцы попытались ввезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 11:49
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26