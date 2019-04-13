Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.
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Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

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В университете решают, как доставить запасы для курсантов на барке «Седов»

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РБК07:17

Премьер Польши отказал российским детям в воде и еде

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
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