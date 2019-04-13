Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Экс-депутат Носов назвал стрельбу Пятницкого «пьяными понтами»
Член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий перед инцидентом со стрельбой отмечал день рождения бывшего депутата и олимпийского чемпиона Дмитрия Носова, рассказал спортсмен.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Обновлено в 11:47
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено вчера в 13:19
Хоккей
Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ
Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).
Обновлено в 11:50
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией
Обновлено в 08:03
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 12:26
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Общество
Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про Путина
Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Альпинистка попала в ледовую трещину на Эльбрусе
Альпинистка упала в ледовую трещину на высоте 4800 м на горе Эльбрус.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве
Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Давно мы их не видели! Рианна на свидании с бойфрендом
Обновлено в 08:17
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Общество
Астрологический прогноз на 15 - 21 апреля для всех знаков зодиака
Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото
В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Реконструкция Русского музея приостановлена
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Знойная женщина, мечта поэта: Анна Семенович взбудоражила поклонников томным фото
Обновлено в 05:22
Общество
Telegram входит в тройку самых популярных мессенджеров
Напомним, что причиной блокировки Telegram на территории России стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.
Обновлено в 08:40
Политика
МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении
Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05