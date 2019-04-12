Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru 12 апреля в 12:58

Благодарим премьер-министра Польши за решение об отказе российскому паруснику "Седов" войти в территориальные воды. Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права.

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Происшествия В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.

Происшествия В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".

Происшествия Опровержена информация об избиении покупателя охранниками магазина Дежурный офицер заявил. что сегодня не было зафиксировано инцидентов с избиением покупателя охранниками "Пятерочки", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Экономика Кудрин прокомментировал план по увеличению инвестиций до 25% ВВП План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Общество В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.

Футбол Фото: Андрей Аршавин «переквалифицировался» в пилоты Су-30М2 Полет вторым пилотом на истребителе Аршавин совершил в городе Крымск Краснодарского края, где проходят заключительные матчи группового этапа чемпионата России по футболу среди спортшкол.

Экономика Чубайс высказался по приватизации «Роснано» "Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".

Происшествия Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.

Общество ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Путешествия Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.

Общество Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Политика В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

Политика В Венесуэле отключили Deutsche Welle Испаноязычный телеканал медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье отключили от кабельной сети в Венесуэле, соответствующее решение приняла комиссия по телекоммуникациям Боливарианской республики (Conatel).

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Происшествия В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.