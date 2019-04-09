Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.
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Польша вслед за Эстонией запретила заходить в свои воды российскому паруснику «Седов»
Эхо Москвывчера в 19:04
Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка «Седов»
Вести.Ruвчера в 17:42
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
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Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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