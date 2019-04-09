Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Политика Глава разведки Судана ушел в отставку Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.

Авто Медведев утвердил правила тюнинга машин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).

Спорт Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

Политика МИД: США не оставляют попыток свергнуть Мадуро Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что американская сторона все еще пытается свергнуть действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает РИА "Новости".

Происшествия Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.

Энергетика Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Происшествия Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы «По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.

Армия и оружие При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.

Экономика Сколько богатства приходится на 3% самых обеспеченных россиян На долю 3% обеспеченных жителей России приходится 89% всех финансовых активов и сбережений, а также 92% всех срочных вкладов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

Армия и оружие Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».

Единоборства Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

Политика Помпео: планы расследования военных преступлений США политизированы Планы Международного уголовного суда (МУС) провести расследование вероятных военных преступлений в Афганистане носят политический характер, заявил госсекретарь США Майк Помпео, 13 апреля передает телеканал CNN.

Гаджеты Названы самые продаваемые устройства Apple Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Происшествия У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Экономика Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.

Общество КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Футбол ЦСКА — Оренбург 2:3 (2-й тайм) Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Происшествия Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.

Экономика Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса» Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Происшествия Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.