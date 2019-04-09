Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru вчера в 12:58

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.
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Климкин поблагодарил Польшу за недопуск российского парусника «Седов» в страну

ФАН04:08

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

РИА Новостивчера в 13:55

Польша вслед за Эстонией запретила заходить в свои воды российскому паруснику «Седов»

Эхо Москвывчера в 19:04

Подгадили на мелководье: Эстония и Польша выдумали запрет на заход барка «Седов»

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РБКвчера в 17:02

Премьер Польши отказал российским детям в воде и еде

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Власти Польши запретили паруснику «Седов» вход в территориальные воды страны

ТАССвчера в 12:56
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Политика

Глава разведки Судана ушел в отставку

Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Авто

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Политика

МИД: США не оставляют попыток свергнуть Мадуро

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что американская сторона все еще пытается свергнуть действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики

RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Экономика

Сколько богатства приходится на 3% самых обеспеченных россиян

На долю 3% обеспеченных жителей России приходится 89% всех финансовых активов и сбережений, а также 92% всех срочных вкладов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
Обновлено вчера в 08:17
Армия и оружие

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».
Обновлено в 03:38
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Политика

Помпео: планы расследования военных преступлений США политизированы

Планы Международного уголовного суда (МУС) провести расследование вероятных военных преступлений в Афганистане носят политический характер, заявил госсекретарь США Майк Помпео, 13 апреля передает телеканал CNN.
Обновлено в 02:39
Гаджеты

Названы самые продаваемые устройства Apple

Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года.
Обновлено в 06:46
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3 (2-й тайм)

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Марина Федункив из «Comedy Woman» заметно похудела

Обновлено в 07:46
Космос

Воссоединение человеческого и божественного начал: в Словакии увидели прибытие выходцев из пятого измерения

Именно вышеизложенному измерению суждено воссоединить человеческое и божественное начала.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Авто

В Сети появилось первое изображение Skoda Octavia Wagon

Octavia является самой важной моделью бренда. К выходу в этом году готовится уже пятое поколение модели.
Обновлено вчера в 04:38
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
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