Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные водыВести.Ru 12:58

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов". Причиной стало присутствие на борту курсантов из Керчи.

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

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