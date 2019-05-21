Парубий созвал внеочередное заседание Верховной радыИА Новороссия 14:06

Ранее сегодня президент Украины Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать 22 мая внеочередное заседание парламента и изменить закон о выборах народных депутатов. Напомним, что вчера во время инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады.

Происшествия НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области 12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".

Политика На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

Политика Британская компания отказалась пускать товары для слабослышащих в Крым Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым.

Происшествия Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.

Происшествия В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева Российский предприниматель Андрей Смышляев арестован у себя на вилле на озере Комо по международному ордеру от российских властей, заявил РИА Новости его адвокат Александро Мария Тирелли.

Политика Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».

Футбол «Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи» По информации издания, в услугах полузащитника испанской команды Даниэла Каррису заинтересован московский «Спартак», а его партнёра – защитника Алейша Видаля – хочет заполучить «Локомотив».

Политика Полпред Меняйло раскритиковал главу Хакасии за расточительство Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал главу Хакасии Валентина Коновалова за чрезмерные расходы на нужды правительства региона.

Общество В Камбодже производители сигарет добавляли в табак опилки В столице Камбоджи военная полиция закрыла табачную фабрику, на которой в сигаретный табак добавляли опилки.

Политика Мэй предлагает парламенту проголосовать за новый референдум по Brexit Правительство Терезы Мэй предложит парламенту проголосовать по вопросу о проведении повторного референдума по Brexit, 21 мая передает агентство Associated Press.

Общество В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха» Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.

Общество Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Интернет В сеть попали данные 49 млн пользователей Instagram Представители Facebook, которой принадлежит Instagram, заявили, что технические специалисты изучают проблему и выясняют, как персональные данные оказались в общем доступе.

Политика Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.

Хоккей Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде» Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.

Хоккей Тарасенко вошел в историю «Сент-Луиса» Ранее сообщалось, что Тарасенко стал второй звездой дня НХЛ.