Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей ПарубийREGNUM вчера в 13:03
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
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Зеленский призвал созвать заседание Рады для изменения закона о выборах депутатов
RT на русскомвчера в 11:07
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Происшествия
В результате столкновений в Джакарте погибли шесть человек
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено 20 мая в 07:42
Политика
Адвокат Коломойского возглавил главу администрации Зеленского
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Мадуро призвал военных задерживать «предателей» в рядах ВС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, 21 мая, что вооруженные силы страны должны сохранять единство в своих рядах.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП
В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром
В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Космос
На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Противопожарный режим в нацпарке «Земля леопарда» снят
Противопожарный режим в национальном парке "Земля леопарда" снят, говорится в сообщении нацпарка.
Обновлено вчера в 23:17
Транспорт
В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов
Возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА).
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского
Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии ситуацию с нефтью
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас приедет в Москву 24 мая, чтобы обсудить с российским главой правительства Дмитрием Медведевым ситуацию с нефтепроводом «Дружба», сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
Обновлено вчера в 11:20
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено вчера в 15:48
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Космос
В РАН рассказали о возможностях российского тяжелого лунохода
По словам заведующего лабораторией, луноход войдет в состав автоматической межпланетной станции "Луна-29" и будет запущен "примерно в 2027-2028 годах, то есть до 2030 года".
Обновлено вчера в 20:29
Здоровье
Волгоградцам напомнили, как действуют новые правила диспансеризации
С 7 мая 2019 года начал действовать приказ Министерства здравоохранения «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми».
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска
Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Сульшер намерен сделать Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет сделать полузащитника Поля Погба капитаном команды, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Замгубернатора Ростовской области задержан после обыска
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие
CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400
Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Боевики начали наступление на позиции правительственных сил Сирии
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено 20 мая в 08:57
Политика
США ввели санкции против нескольких российских организаций
По его данным, санкционные ограничения были введены в отношении конструкторского бюро, учебного центра в Гатчине и Московского завода "Авангард".
Обновлено вчера в 10:55
Спорт
Российские волейболистки с поражения стартовали в Лиге наций
В первой встрече турнира, который состоялся в Бразилии, российские волейболистки потерпели поражение от команды Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 21:26
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:58
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Авто
Купе-кроссовер Cupra Formentor станет серийным в 2020 году
Марка Cupra, которая была выделена компанией Seat в отдельный суббренд, в 2020 году представит серийный купе-кроссовер по мотивам концепт-кара Formentor, сообщает Auto Express.
Обновлено вчера в 06:52
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено вчера в 08:56