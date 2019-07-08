Политика
Парубий призвал СБУ проверить телеканал NewsOne за телемост с РоссиейREGNUM 04:58
Служба безопасности Украины должна немедленно отреагировать на «грубое нарушение законов страны» со стороны телеканала NewsOne за попытку провести телемост с Россией, заявил 8 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий.
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Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
Обновлено в 03:45
Политика
Габуния может стать новым Скрипалём, опасается Гаспарян
Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности".
Обновлено в 01:13
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Музыка
Стали известны первые участники Koktebel Jazz Party
Обновлено в 08:26
Спорт
Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года
Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров будет вести шоу «Форт Боярд», новый сезон которого выйдет на телеканале СТС.
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 10:41
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Общество
Соус за 6 рублей может стоить полмиллиона Макдональдсу в Петербурге
В Санкт-Петербурге Макдональдсу грозит штраф в полмиллиона за экономию на соусе за шесть рублей.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Общество
Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона
В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
Стоимость «гражданской» версии седана Aurus Senat составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Кому принадлежит самый скандальный телеканал Грузии
Скандальный выпуск одного из рейтинговых телеканалов Грузии вышел в эфир на фоне самого серьезного обострения отношений с Россией за последние десять лет.
Обновлено в 10:23
Происшествия
СКР проводит проверку после поджога в Москве 11-летнего мальчика
В результате одежда одного из детей вспыхнула, он получил многочисленные ожоги, сообщили агентству «Москва» в столичном главке СКР.
Обновлено в 05:58
Политика
Стали известны детали телемоста между Россией и Украиной
Телемост между российским и украинским телеканалами «Россия 1» и NewsOne задумывался как журналистский проект без политики, без присутствия в студии тех, кто мог бы усомниться в принадлежности Крыма и Донбасса Украине.
Обновлено в 10:22
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Авто
ЗМЗ доработает свой мотор для УАЗ «Патриот» с автоматом
Заволжский моторный завод, входящий в состав концерна Sollers, изготовил пробную партию моторов ZMZ Pro в новой модификации, адаптированную под установку автоматической коробки передач Punch 6L50.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Новосибирске на парковке нашли крокодила
Небольшой крокодил, которого привезли в гастролирующий в Новосибирске цирк-шапито, сбежал из коробки, но был быстро пойман, сообщил РИА Новости администратор цирка "Маска".
Обновлено в 06:54
Политика
Украинцы высказались за компромиссное решение конфликта в Донбассе
На Украине большинство граждан придерживаются идеи поиска компромиссных решений для достижения мира в Донбассе, об этом свидетельствует общенациональный опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова.
Обновлено в 09:44
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Обновлено в 10:20
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Экономика
Российский бизнес признали не готовым к цифровой трансформации
91% российских компаний используют устаревающую бизнес-модель, и только у 4% есть стратегия цифровой трансформации.
Обновлено в 04:21
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36