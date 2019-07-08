Служба безопасности Украины должна немедленно отреагировать на «грубое нарушение законов страны» со стороны телеканала NewsOne за попытку провести телемост с Россией, заявил 8 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Парубий призвал СБУ проверить телеканал NewsOne за телемост с Россией

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