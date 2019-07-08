Политика
Парубий призвал СБУ проверить телеканал NewsOne за телемост с РоссиейREGNUM 04:58
Служба безопасности Украины должна немедленно отреагировать на «грубое нарушение законов страны» со стороны телеканала NewsOne за попытку провести телемост с Россией, заявил 8 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий.
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Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Авто
Audi представила самый мощный дизельный внедорожник Audi SQ8
Следующее поколение внедорожника является самым мощным автомобилем в Европе.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
Обновлено в 05:30
Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
Среди основных выводов исследования: В Москве ежегодно строится более 3 млн кв. м жилья, но в расчете на одного жителя города это немного, за прошлый год было построено 0,28 кв. м на одного москвича.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева похвасталась роскошным видом из номера отеля в Париже
Певица Вера Брежнева продемонстрировала своим фолловерам вид из номера ее отеля в Париже, разместив соответствующий пост на просторах страницы в сети Instagram.
Обновлено в 05:04
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Xiaomi объявила о запуске в России новейшего устройства бренда Redmi — Redmi 7A.
Обновлено в 08:31
Политика
Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами
«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах
Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин.
Обновлено в 08:37
Спорт
Сборную Ирана по волейболу задержали в аэропорту США
Мужскую сборную Ирана по волейболу задержали в аэропорту Чикаго на 4 часа.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Кино
Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан»
В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
Обновлено в 06:16
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19