Политика

Парубий призвал СБУ проверить телеканал NewsOne за телемост с РоссиейREGNUM 04:58

Служба безопасности Украины должна немедленно отреагировать на «грубое нарушение законов страны» со стороны телеканала NewsOne за попытку провести телемост с Россией, заявил 8 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Спикер Рады призвал лишить лицензии украинский канал за намерение провести телемост с Россией

Росбалт06:25

Парубий требует лишить NewsOne лицензии на вещание за телемост с Россией

Украина.ру05:03

В Раде призвали отобрать лицензию у канала NewsOne за телемост с Россией

РЕН ТВ05:00

Спикер Верховной рады призвал лишить украинский телеканал NewsOne лицензии за попытку провести телемост с Москвой

Эхо Москвы06:00

Спикер Рады призвал лишить лицензии украинский телеканал за попытку провести телемост с РФ

ТАСС04:50

Парубий призвал СБУ проверить телеканал NewsOne за телемост с Россией

REGNUM04:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Политика

В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым

В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Авто

Audi представила самый мощный дизельный внедорожник Audi SQ8

Следующее поколение внедорожника является самым мощным автомобилем в Европе.
Обновлено в 07:20
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Обновлено в 07:29
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
Обновлено в 05:30
Общество

Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Среди основных выводов исследования: В Москве ежегодно строится более 3 млн кв. м жилья, но в расчете на одного жителя города это немного, за прошлый год было построено 0,28 кв. м на одного москвича.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза

Обновлено в 07:36
Политика

Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Вера Брежнева похвасталась роскошным видом из номера отеля в Париже

Певица Вера Брежнева продемонстрировала своим фолловерам вид из номера ее отеля в Париже, разместив соответствующий пост на просторах страницы в сети Instagram.
Обновлено в 05:04
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Xiaomi объявила о запуске в России новейшего устройства бренда Redmi — Redmi 7A.
Обновлено в 08:31
Политика

Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами

«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах

Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин.
Обновлено в 08:37
Спорт

Сборную Ирана по волейболу задержали в аэропорту США

Мужскую сборную Ирана по волейболу задержали в аэропорту Чикаго на 4 часа.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина

Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Кино

Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан»

В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
Обновлено в 06:16
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
NewsOne
Телеканал
Украинский информационный телеканал.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное