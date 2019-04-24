Политика

Парубий поставил условие для голосования по его отставкеИА Новороссия 04:18

Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
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Порубий отказался уходить с поста до подписания закона о госязыке

Взгляд.ру06:53

Парубий заявил, что не планирует затягивать свою отставку

Аргументы и Факты05:51

Бойко заявил, что поддержит отставку спикера Рады

РИА Новости03:56

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Lenta.ru04:04

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

ТАСС03:35

Парубий озвучил условие своей отставки

РЕН ТВ04:53

Спикер Рады рассмотрит вопрос об отставке после принятия закона о языке

REGNUM04:29
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Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Обновлено в 03:14
Политика

Боярский похвалил шляпу Ким Чен Ына

По мнению российского актера и певца, шляпа Ким Чен Ына указывает на его романтический настрой во время поездки в Россию, а также на изысканные манеры политика.
Обновлено в 07:40
Футбол

Прошивка поля на стадионе «Динамо» начнется 1 мая

На домашнем стадионе «Динамо» 1 мая начнутся работы по прошивке поля.
Обновлено в 08:09
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Политика

Путин назвал сверхзадачу России

Президент Владимир Путин заявил, что для России сверхзадачей является изменение структуры экономики.
Обновлено в 08:58
Политика

Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:45
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Политика

Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР

Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Игры

Авторы Anthem отложили выпуск катаклизма, гильдий и системы мастерства

Обновлено в 04:59
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»

Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна

Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Политика

СБУ начало проверку агитации за отделение Львовской области

Служба безопасности Украины начала расследование по факту появления интернет-опроса о перспективах Львовской области «как отдельного государства», передает портал «Сегодня» со ссылкой на сообщение спецслужбы.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Технологии

Philip Morris начнет страховать жизнь и давать скидку за отказ от сигарет

Отказавшийся в течение трех месяцев от сигарет в пользу системы нагревания табака iQOS (разработана Philip Morris) сможет рассчитывать на скидку уже в 25%.
Обновлено в 07:59
Политика

Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии

На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Сирия потребовала распустить международную коалицию во главе с США

Сирия требует роспуска международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Эксперты рассказали, когда стоит обратиться к психологу

Согласно статистике, чаще всего к специалисту обращаются женщины в возрасте 18-30 лет и мужчины 25-40 лет.
Обновлено в 03:26
Энергетика

Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»

23 апреля Белоруссия сообщила о приостановке поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества поставляемой из России нефти.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Обновлено в 07:54
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 06:13
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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Валерий Владимирович Писаренко
Украинский политик
Украинский политик, беспартийный, народный депутат Украины 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов с 2006 года. Заслуженный юрист Украины. Кандидат юридических наук. Общественный деятель. В октябре 2016 года избран Вице-председателем Бюро Группы экспертов по возобновляемой энергетике и вице-председателем Бюро Группы экспертов по энергоэффективности Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН.
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