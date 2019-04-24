Политика

Парубий поставил условие для голосования по его отставкеИА Новороссия 04:18

Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
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Порубий отказался уходить с поста до подписания закона о госязыке

Взгляд.ру06:53

Парубий заявил, что не планирует затягивать свою отставку

Аргументы и Факты05:51

Спикер Рады рассмотрит вопрос об отставке после принятия закона о языке

REGNUM04:29

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Lenta.ru04:04

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

ТАСС03:35

Бойко заявил, что поддержит отставку спикера Рады

РИА Новости03:56

Парубий озвучил условие своей отставки

РЕН ТВ04:53
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Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Общество

В российских регионах студентов привлекают на шествие «Бессмертный полк» по разнарядке

Ранее в Саратове преподаватели выступили против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:31
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде

1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

В российских школах появятся новые должности

Новые должности будут введены в российские школы, в рамках федерального проекта под названием «Учитель будущего» (нацпроект – «Образование»).
Обновлено в 04:00
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Общество

Архангельские чиновники выступили против ввоза мусора из Москвы

Обновлено в 07:06
Культура

Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено в 04:08
Здоровье

Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя

Потребление алкоголя в России за 8 лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 05:38
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на московском стадионе

Совместно с футбольным клубом «Локомотив» «Амедиатека» покажет финальную сцену «Игры престолов».
Обновлено в 06:29
Политика

Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года

"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Авто

Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Политика

Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в серьезном ДТП

Утром 23 апреля менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила, что певица попала в ДТП.
Обновлено вчера в 05:32
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Гаджеты

Intel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуков

Новый модельный ряд процессоров Intel Core 9-го поколения представлен чипами i5, i7 и i9.
Обновлено в 03:04
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна

Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Замглавы Чесменского района подозревают в получении взятки

Обновлено в 07:24
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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Валерий Владимирович Писаренко
Украинский политик
Украинский политик, беспартийный, народный депутат Украины 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов с 2006 года. Заслуженный юрист Украины. Кандидат юридических наук. Общественный деятель. В октябре 2016 года избран Вице-председателем Бюро Группы экспертов по возобновляемой энергетике и вице-председателем Бюро Группы экспертов по энергоэффективности Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН.
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