Политика
Парубий поставил условие для голосования по его отставкеИА Новороссия 04:18
Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Происшествия
Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев
Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Общество
В Янтарном детёныш тюленя забрался в моторную лодку к людям
Детёныш тюленя забрался в моторную лодку в море в Янтарном.
Обновлено в 09:59
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия
МВД выплатит компенсацию матери убитой в Горячем Ключе девочки
В апреле Первомайский районный суд Краснодара обязал МВД выплатить женщине 4 миллиона рублей.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено вчера в 08:07
Наука
Палеонтологи открыли динозавра, постоянно ходившего на цыпочках
Австралийские ученые нашли намеки на то, что ретозавр, один из крупнейших травоядных четвероногих динозавров Гондваны, все время ходил на цыпочках, несмотря на массу в 24 тонны.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество
ФНС разъяснила условия налогообложения дачных теплиц
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) разъяснили для граждан условия налогообложения дачных теплиц.
Обновлено в 02:52
Экономика
Льготы по ипотеке могут распространить на семьи с детьми-инвалидами
Законодатели предлагают давать льготную ипотеку многодетным семьям независимо от даты рождения детей и при приобретении жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках.
Обновлено в 09:48
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Политика
Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане
Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Спорт
Олимпийская чемпионка Алена Савченко ждет ребенка
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, шестикратная чемпионка мира Алена Савченко ждет ребенка.
Обновлено в 03:23
Политика
Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз-Высоцк»
Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет
США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.
Обновлено в 09:09
Культура
В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»
Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 09:39
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Экономика
Россияне стали чаще продавать свои дачи
В первом квартале 2019 года в России увеличилось число желающих, которые хотят продать свою дачу.
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии
Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01