Парубий обвинил Зеленского в кризисе на УкраинеRT на русском 06:23

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

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