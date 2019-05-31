Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»ФАН 06:27

Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Горящую под ногами землю предрекли Зеленскому в Раде

Газета.Ru08:00

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

РИА Новости08:59

Спикер Рады Парубий: Зеленский спровоцировал кризис на Украине

РЕН ТВ05:28

Парубий пообещал Зеленскому и его команде «горящую землю» под ногами

Известия07:32

Спикер Рады заявил, что парламент не позволит отменить законы о языке и декоммунизации

ТАСС06:18

Эксперт оценил заявление Парубия о кризисе на Украине из-за Зеленского

RT на русском07:58

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Lenta.ru04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Политика

Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания

Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено в 11:14
Общество

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии

PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 13:46
Гаджеты

Удивительно низкие цены. Стартовали продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro с квадрокамерами

Honor, подшефный бренд Huawei, начал продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro на родном китайском рынке.
Обновлено в 12:53
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Обновлено в 08:07
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено в 08:56
Общество

Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей

Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского

Обновлено в 12:47
Игры

Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Политика

КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд

Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.
Обновлено в 12:44
Происшествия

СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в СИЗО-1 в Ярославле.
Обновлено в 13:30
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Кино

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Политика

ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Футбол

«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара

Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей

Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470) из-за выпадающего плафона освещения пространства для ног и риска его застревания между педалями, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 14:28
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Наука

Земля перерабатывает дно океана в алмазы

Обновлено вчера в 01:56
Экономика

Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет

Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Хоккей

«Трактор» подписал контракт с форвардом «Коламбуса» Седлаком

Обновлено в 13:25
Армия и оружие

С-400 создали проблемы еще одной стране

Ранее сообщалось, что Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай.
Обновлено в 14:09
Гаджеты

Хорошая покупка: iPhone 7 Plus упал в цене

Несмотря на скорый выход iPhone 11 и обновленного XR, смартфон iPhone 7 Plus имеет мощный процессор, защиту от воды и хорошую камеру.
Обновлено в 05:59
Общество

Донские выпускники сдали ЕГЭ по истории и химии

Обновлено в 09:18
Экономика

«Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье

Компания "Силовые машины" сообщила о намерении построить экспериментальную тепловую электростанцию мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.
Обновлено в 14:05
Кино

Режиссёр «Нового Человека-паука» может снять «Белоснежку»

Обновлено в 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное