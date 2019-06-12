Политика

Парубий подписал закон об импичменте президенту УкраиныLenta.ru 10:49

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
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Спикер Рады подписал закон о процедуре импичмента президента Украины

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Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

Комсомольская правда10:36

Парубий направил на подпись Зеленскому закон об импичменте

Газета.Ru11:10

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Lenta.ru10:49

Закон об импичменте президента Украины подписан спикером Рады

Вести.Ru11:33

Спикер Рады подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

ТАСС10:18

Парубий подписал закон об импичменте президента

News.ru10:40
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Армия и оружие

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