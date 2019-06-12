Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту УкраиныLenta.ru 10:49
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
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