Политика
Парубий подписал закон об импичменте президентаNews.ru 10:40
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС. Закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Хоккей
«Сент-Луис» открыл счет в золотом матче финала Кубка Стэнли
Сент-Луис открыл счет в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Последняя игра плей-офф в эти минуты идет в Бостоне.
Обновлено в 20:56
Общество
Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике
Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.
Обновлено в 17:06
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Культура
Воронежцы пообщались с голограммами из Швейцарии
Обновлено в 15:49
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь
МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Экономика
Банковские вклады: что нужно знать каждому
Договор вклада заключается в том же подразделении Банка, в котором производится оплата паев клиентом.
Обновлено в 20:26
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Политика
Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Россия изменила правила выезда детей за границу
СМИ сообщают, что на территории России вступил в силу новый порядок о рассмотрении заявлений о несогласии выезда за границу несовершеннолетних детей.
Обновлено в 13:15
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Общество
СМИ обвинили Цукерберга в проблемах с защитой Facebook
Глава компании Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам с защитой личных данных пользователей соцсети.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Политика
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 07:55
Общество
США разместят в Польше экскадрилью беспилотников-разведчиков MQ-9
США решили разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено в 18:00
Политика
Трамп принял бы от иностранцев компромат на соперников по предвыборной гонке
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился бы принять компрометирующую информацию на соперников по предвыборной гонке 2020 года.
Обновлено в 19:14
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Экономика
Москва вылетела из сотни самых дорогих для иностранцев городов мира
Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.
Обновлено в 20:23