Парубий подписал закон об импичменте президентаNews.ru 10:40

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС. Закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Хоккей «Сент-Луис» открыл счет в золотом матче финала Кубка Стэнли Сент-Луис открыл счет в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Последняя игра плей-офф в эти минуты идет в Бостоне.

Общество Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.

Кино Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл» «Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.

Экономика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Происшествия МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Экономика Банковские вклады: что нужно знать каждому Договор вклада заключается в том же подразделении Банка, в котором производится оплата паев клиентом.

Общество Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.

Общество Россия изменила правила выезда детей за границу СМИ сообщают, что на территории России вступил в силу новый порядок о рассмотрении заявлений о несогласии выезда за границу несовершеннолетних детей.

Общество Ушел из жизни журналист Андрей Петров Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.

Авто Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.

Общество СМИ обвинили Цукерберга в проблемах с защитой Facebook Глава компании Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам с защитой личных данных пользователей соцсети.

Происшествия Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.

Политика В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.

Происшествия Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.

Армия и оружие Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света» Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Шоу-бизнес Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком 12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.

Политика Трамп принял бы от иностранцев компромат на соперников по предвыборной гонке Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился бы принять компрометирующую информацию на соперников по предвыборной гонке 2020 года.

Экономика В России могут вырасти тарифы на сбор мусора В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.