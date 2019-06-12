Политика

Парубий подписал закон об импичменте президентаNews.ru 10:40

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС. Закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Парубий подписал закон с нормами об импичменте президента

RT на русском13:34

Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

Комсомольская правда10:36

Парубий направил на подпись Зеленскому закон об импичменте

Газета.Ru11:10

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Lenta.ru10:49

Закон об импичменте президента Украины подписан спикером Рады

Вести.Ru11:33

Спикер Рады подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

ТАСС10:18

Парубий подписал закон об импичменте президента

News.ru10:40
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Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Хоккей

«Сент-Луис» открыл счет в золотом матче финала Кубка Стэнли

Сент-Луис открыл счет в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Последняя игра плей-офф в эти минуты идет в Бостоне.
Обновлено в 20:56
Общество

Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике

Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи.
Обновлено в 17:06
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
Обновлено в 04:34
Культура

Воронежцы пообщались с голограммами из Швейцарии

Обновлено в 15:49
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь

МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Экономика

Банковские вклады: что нужно знать каждому

Договор вклада заключается в том же подразделении Банка, в котором производится оплата паев клиентом.
Обновлено в 20:26
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Политика

Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана

Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15

Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Россия изменила правила выезда детей за границу

СМИ сообщают, что на территории России вступил в силу новый порядок о рассмотрении заявлений о несогласии выезда за границу несовершеннолетних детей.
Обновлено в 13:15
Общество

Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Общество

СМИ обвинили Цукерберга в проблемах с защитой Facebook

Глава компании Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам с защитой личных данных пользователей соцсети.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Политика

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 07:55
Общество

США разместят в Польше экскадрилью беспилотников-разведчиков MQ-9

США решили разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено в 18:00
Политика

Трамп принял бы от иностранцев компромат на соперников по предвыборной гонке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился бы принять компрометирующую информацию на соперников по предвыборной гонке 2020 года.
Обновлено в 19:14
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Экономика

Москва вылетела из сотни самых дорогих для иностранцев городов мира

Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.
Обновлено в 20:23
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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