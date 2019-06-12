Политика

Парубий подписал закон об импичменте президенту УкраиныLenta.ru 10:49

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
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Спикер Рады подписал закон о процедуре импичмента президента Украины

Телеканал 360°11:40

Закон об импичменте президента Украины подписан спикером Рады

Вести.Ru11:33

Спикер Рады подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

ТАСС10:18

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Lenta.ru10:49

Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

Комсомольская правда10:36

Парубий направил на подпись Зеленскому закон об импичменте

Газета.Ru11:10

Парубий подписал закон об импичменте президента

News.ru10:40
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Политика

Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

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На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
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Во Владикавказе один из участников конфликта устроил стрельбу

Во Владикавказе между молодыми людьми произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в управлении МВД по Северной Осетии.
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Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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Как пол влияет на связь веса и детской депрессии, установили врачи

Врачи установили, как пол влияет на связь веса и возникновения депрессии у детей.
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Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
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Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
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Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд.
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Произошла утечка фотографий со съемочной площадки сериала «Ведьмак» от Netflix.
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«ОВД-Инфо» сообщает о 513 задержанных на акции в центре Москвы

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Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
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Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла

Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.
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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
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Компанией ESA объявлено виртуальное голосование о судьбе будущей колонии.
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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
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Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
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В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
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В Пятигорске торжественно запустили подсветку радиотелевизионной башни

Торжественная церемония запуска новой архитектурно-художественной подсветки радиотелевизионной станции Российской телевизионной и радиовещательной сети на вершине горы Машук в Пятигорске Ставропольского края состоялась 12 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
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Обновлено в 11:30
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Тимошенко посоветовала Зеленскому не учитывать мнение Конституционного суда Украины

Украинский политик Юлия Тимошенко посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому не принимать во внимание решение Конституционного суда в случае признания его указа о роспуске Рады неконституционным.
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На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
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В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
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Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
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украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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