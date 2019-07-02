Политика
Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в РадуИА Новороссия 11:15
Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ Арьев.
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Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по наблюдению за выборами. Сейчас уже пять членов организации прибыли на Украину, однако они готовы отправиться обратно в случае принятия соответствующего решения.
— Владимир Арьев, украинский политикRuNews24.ru 12:15
с чего всё началось
«Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине», – написал он в Facebook.Взгляд.ру10:54
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