с чего всё началось

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по наблюдению за выборами. Сейчас уже пять членов организации прибыли на Украину, однако они готовы отправиться обратно в случае принятия соответствующего решения.

Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ Арьев.

Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду

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