с чего всё началось

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по наблюдению за выборами. Сейчас уже пять членов организации прибыли на Украину, однако они готовы отправиться обратно в случае принятия соответствующего решения.

Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ Арьев.

Энергетика Железнодорожники готовы дать скидку на перевозку угля В монополии говорят о снижении тарифов при поставках в порты юга и северо-запада России, которое бы нивелировало введенную в этом году экспортную надбавку в 8%. Однако сами угольщики просят о скидке в 12,8%. Они приветствуют инициативу ОАО РЖД, но считают ее размер недостаточным, полагая, что улучшить ситуацию можно, увязав пропуск поездов на выгодный Дальний Восток с поставками на запад.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.

Происшествия Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры «Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.

Политика Путин прокомментировал гибель российских подводников Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.

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Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

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Экономика Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.

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