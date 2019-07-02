с чего всё началось

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по наблюдению за выборами. Сейчас уже пять членов организации прибыли на Украину, однако они готовы отправиться обратно в случае принятия соответствующего решения.

Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ Арьев.

Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду

Армия и оружие Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Происшествия Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик» Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Экономика В Госдуме предложили правительству создать государственную туркомпанию Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением учредить в России государственную туристическую компанию.

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Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

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Политика Акции протеста против миграционной политики Трампа прошли в США В Вашингтоне перед зданием администрации президента США прошла акция протеста против миграционной политики действующего главы государства Дональда Трампа.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Политика На Украине заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».

Политика Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".

Авто Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.

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Происшествия 7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области 7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

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Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.

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Происшествия Хабаровский СК начал проверку из-за травмирования детей на карусели Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку по факту травмирования детей на карусели.