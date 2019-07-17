Политика

Парубий отказался созывать Раду после требования ЗеленскогоiReactor 12:19

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится. Андрей Парубий опубликовал эту информацию на своей странице в Facebook. С его слов, законом не предусмотрен созыв заседания такого рода.
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Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского

Российская газета13:14

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

РИА Новости12:05

В Верховной раде отказали Зеленскому во внеочередном созыве парламента

РБК11:07

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Газета.Ru12:53

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Телеканал 360°10:43

Парубий отказал Зеленскому в созыве рады на внеочередное заседание

Известия10:38

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Lenta.ru10:05
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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