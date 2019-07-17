Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию ЗеленскогоLenta.ru 10:05
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook. Закон не предусматривает созыв такого заседания, пояснил Парубий.
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