Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию ЗеленскогоLenta.ru 10:05

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook. Закон не предусматривает созыв такого заседания, пояснил Парубий.
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Парубий не выполнит просьбу Зеленского о созыве Верховной Рады

Pravda.Ru10:29

В Верховной раде отказали Зеленскому во внеочередном созыве парламента

РБК11:07

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

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Парубий отказал Зеленскому в созыве рады на внеочередное заседание

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Зеленский неправильно попросил спикера Рады о срочном созыве парламента

ТВ Центр10:10

Зеленскому опять отказали в созыве парламента

Телеканал 360°10:43
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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