Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию ЗеленскогоРИА Новости 12:05

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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В Раде не будет кворума на внеочередном заседании — депутат

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Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Lenta.ru10:05
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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