Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию ЗеленскогоРИА Новости 12:05
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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Спорт
Маргарита Мамун объявила о беременности
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Политика
Медведев проведет совещание по внедрению электронных паспортов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание, участники которого обсудят актуальные вопросы разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Здоровье
Психолог рассказала о связи эмоций с болезнями
Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала, что эмоции напрямую связаны со здоровьем человека и его болезнями.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте
В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.
Обновлено в 13:30
Футбол
Бывший игрок «МЮ»: «Магуайр — отличный защитник. Но думал, что клуб постарается подписать де Лигта»
Думаю, он отличный центральный защитник, который доказал свой высокий уровень в играх национальной команды.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко
Госбюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и его команды, сообщил директор бюро Роман Труба.
Обновлено в 05:32
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Гвардиола ожидает, что Зане останется в «Манчестер Сити»
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале
Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.
Обновлено в 15:21
Здоровье
Роспотребнадзор назвал курение причиной 90% онкологических заболеваний
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию эмфиземы и хронического бронхита.
Обновлено в 04:50
Авто
Продажи LADA в Евросоюзе по итогам июня рухнули на 28%
В июне 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 404 новых автомобиля LADA, что на 27,9% ниже уровня годичной давности.
Обновлено в 08:17
Происшествия
МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.
Обновлено в 13:47
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»
Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
Обновлено в 15:03
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:10