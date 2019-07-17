Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию ЗеленскогоРИА Новости 12:05

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского

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Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

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Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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