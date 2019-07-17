Политика
Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве РадыNews.ru 13:33
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался созывать 18 июля внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского.
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Происшествия
Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Автомобиль снес пешеходов в Сочи, погибли два человека
Обновлено в 16:12
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Обновлено в 19:17
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров
Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и предоставлении доступа к банковской тайне на стадии доследственных проверок.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Медведчук представил Европарламенту мирный план по Донбассу
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 12:57
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Футбол
В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью
Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук
Обновлено в 06:15
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Лавров призвал Европу не руководствоваться установками «из-за океана»
При принятии решений по «газовому» и другим вопросам Европе стоит руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном».
Обновлено в 18:55
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Технологии
Google официально закрыл проект поисковика с цензурой для Китая
Ранее сообщалось, что Dragonfly уже готов к запуску и его даже одобрили в Китае.
Обновлено в 11:54
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Создатель проекта «Холостяк» избил беременную супругу
55-летний продюсер избил свою супругу за отказ делать аборт. Сейчас делом занимается полиция.
Обновлено в 11:41
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено в 18:50
Авто
Dodge Challenger в стиле Dodge Charger из 60-х уйдет с молотка
Автомобиль построен на базе Dodge Challenger R/T и укомплектован обвесом в стиле винтажного спортивного автомобиля.
Обновлено в 12:55
Космос
Breakthrough Listen расширил поиск внеземной жизни на гамма-диапазон
Отныне спектр анализируемых на признаки внеземной жизни сигналов расширится в низкочастотную область, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте программы.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21