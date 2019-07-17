Политика

Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве РадыNews.ru 13:33

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался созывать 18 июля внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского.
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Спикер Верховной Рады Украины А.Парубий отказал президенту В.Зеленскому в созыве внеочередного заседания парламента

Эхо Москвы15:59

В Верховной раде отказали Зеленскому во внеочередном созыве парламента

РБК11:07

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

РИА Новости12:05

Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского

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Парубий отказал Зеленскому в созыве рады на внеочередное заседание

Известия10:38

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Lenta.ru10:05
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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