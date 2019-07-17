Происшествия Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и предоставлении доступа к банковской тайне на стадии доследственных проверок.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Авто Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.

Политика Медведчук представил Европарламенту мирный план по Донбассу Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Футбол В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Лавров призвал Европу не руководствоваться установками «из-за океана» При принятии решений по «газовому» и другим вопросам Европе стоит руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном».

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Кино Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.

Технологии Google официально закрыл проект поисковика с цензурой для Китая Ранее сообщалось, что Dragonfly уже готов к запуску и его даже одобрили в Китае.

Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.

Шоу-бизнес Создатель проекта «Холостяк» избил беременную супругу 55-летний продюсер избил свою супругу за отказ делать аборт. Сейчас делом занимается полиция.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Футбол Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака» Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.

Происшествия Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.

Авто Dodge Challenger в стиле Dodge Charger из 60-х уйдет с молотка Автомобиль построен на базе Dodge Challenger R/T и укомплектован обвесом в стиле винтажного спортивного автомобиля.