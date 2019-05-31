Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на УкраинеRT на русском 06:23

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Горящую под ногами землю предрекли Зеленскому в Раде

Газета.Ru08:00

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

РИА Новости08:59

Парубий пообещал Зеленскому и его команде «горящую землю» под ногами

Известия07:32

Эксперт оценил заявление Парубия о кризисе на Украине из-за Зеленского

RT на русском07:58

Спикер Рады заявил, что парламент не позволит отменить законы о языке и декоммунизации

ТАСС06:18

Спикер Рады Парубий: Зеленский спровоцировал кризис на Украине

РЕН ТВ05:28

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Lenta.ru04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия

В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

Обновлено в 08:03
Музыка

Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»

Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика

Временный поверенный США прибыла на Украину

Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.
Обновлено в 09:46
Общество

В России сократят новогодние каникулы

Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Экономика

Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени

Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе.
Обновлено в 02:59
Политика

Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн

Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Культура

Первый канал считает исчерпанным инцидент вокруг проекта «Голос. Дети»

Проверка обнаружила, что имело место накрутка голосов, в результате чего канал аннулировал итоги голосования, а инцидент вызвал огромный общественный резонанс.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани

В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Общество

Путин назвал аэропорты странными именами

Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 07:13
Наука

Google не нашла следов холодного ядерного синтеза

Google проспонсировала исследования по проверке предположений, связанных с протеканием холодного ядерного синтеза.
Обновлено 29 мая в 05:02
Здоровье

12-летних девочек из группы риска привьют от папилломавируса человека

Бесплатную вакцинацию проведут для девочек 12 лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 06:41
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Политика

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Автомобиль после ДТП в Подмосковье сбил трех стоявших на обочине людей

Обновлено в 08:42
Экономика

Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту

Обновлено вчера в 03:43
Политика

В Кремле отреагировали на данные Росстата по доходам россиян

Официальный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым половине граждан хватает финансов только на еду.
Обновлено вчера в 05:31
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
Обновлено в 09:05
Происшествия

Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино

Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Футбол

Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

Обновлено в 05:07
Политика

Зеленский поставил ультиматум антикоррупционным ведомствам

Дедлайн поставленный Зеленским означает, что Сытник и Холодницкий получили шанс искупить вину.
Обновлено в 07:41
Футбол

Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи

Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
Обновлено в 06:58
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Общество

Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов

После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.
Обновлено в 08:57
Футбол

ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева

Обновлено в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное