Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на УкраинеRT на русском 06:23
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика
Временный поверенный США прибыла на Украину
Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.
Обновлено в 09:46
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Экономика
Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени
Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Культура
Первый канал считает исчерпанным инцидент вокруг проекта «Голос. Дети»
Проверка обнаружила, что имело место накрутка голосов, в результате чего канал аннулировал итоги голосования, а инцидент вызвал огромный общественный резонанс.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Общество
Путин назвал аэропорты странными именами
Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 07:13
Наука
Google не нашла следов холодного ядерного синтеза
Google проспонсировала исследования по проверке предположений, связанных с протеканием холодного ядерного синтеза.
Обновлено 29 мая в 05:02
Здоровье
12-летних девочек из группы риска привьют от папилломавируса человека
Бесплатную вакцинацию проведут для девочек 12 лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 06:41
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43
Политика
В Кремле отреагировали на данные Росстата по доходам россиян
Официальный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым половине граждан хватает финансов только на еду.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
Обновлено в 09:05
Происшествия
Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино
Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Футбол
Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский поставил ультиматум антикоррупционным ведомствам
Дедлайн поставленный Зеленским означает, что Сытник и Холодницкий получили шанс искупить вину.
Обновлено в 07:41
Футбол
Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи
Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Общество
Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов
После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.
Обновлено в 08:57
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15