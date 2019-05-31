Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»ФАН 06:27

Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
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Горящую под ногами землю предрекли Зеленскому в Раде

Газета.Ru08:00

Рада и правительство обвинили Зеленского в намерении отказаться от курса на украинизацию

ТАСС07:49

Эксперт оценил заявление Парубия о кризисе на Украине из-за Зеленского

RT на русском07:58

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

РИА Новости08:59

Парубий пообещал Зеленскому и его команде «горящую землю» под ногами

Известия07:32

Кабмин Украины обвинил Зеленского в намерении отказаться от украинизации

РЕН ТВ07:19

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Lenta.ru04:52
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Правительство Украины одобрила новые изменения в документ (.pdf) об украинском правописании, включающий в себя смену написания славянских фамилий.
Обновлено в 20:26
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Политика

КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд

Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.
Обновлено в 12:44
Культура

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 05:08
Политика

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Гаджеты

Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor

Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Собчак встала на защиту содержанок

Собчак встала на защиту содержанок Телеведущая решила поддержать героинь очередного выпуска своего YouTube-шоу.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Наталия Фишман опровергла слухи о тяжёлой болезни Тимура Бекмамбетова

Обновлено в 10:30
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко выбирает свадебное платье

Ведущая показала поклонникам роскошный подвенечный наряд, который уже примерила и осталась довольна.
Обновлено в 17:00
Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

Обновлено в 20:02
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Футбол

«Севилья» достигла договоренности с «Нантом» о переходе Диего Карлоса

Испанская "Севилья" достигла договоренности с "Нантом" о переходе из французского клуба футболиста Диего Карлоса, сообщается на сайте команды чемпионата Испании.
Обновлено в 17:50
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Происшествия

Судебные приставы достали должника по алиментам из могилы

Как стало известно, работники службы судебных приставов, обнаружившие спрятавшегося в могиле должника, вызволили его из необычного укрытия, а затем оштрафовали за неуплату денежных средств на содержание детей.
Обновлено в 08:19
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Общество

В сэндвичах авиакомпании Air France обнаружены опасные бактерии

Французская авиакомпания Air France сообщила об обнаружении бактерии листерии в сэндвичах с тунцом, которые распространялись на рейсах в период с 21 по 24 мая.
Обновлено в 18:25
Театры

Мариинка представит премьеру оперы «Тангейзер» в постановке режиссера из Новосибирска

Премьера оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" в постановке главного режиссера Новосибирского академического театра оперы и балета Вячеслава Стародубцева состоится на сцене Мариинского театра.
Обновлено в 17:18
Политика

Российская и китайская части моста через Амур состыковались

Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур. Интернациональный мост теперь соединяет Благовещенск и Хэйхэ.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что забрал их общую с певицей Юлией Началовой дочь в свою новую семью.
Обновлено в 20:36
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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Армия и оружие

Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий

Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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