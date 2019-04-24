Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языкеТАСС 03:35

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке. Об этом он сказал во вторник на пленарном заседании парламента.

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

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