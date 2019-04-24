Политика

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языкеТАСС 03:35

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке. Об этом он сказал во вторник на пленарном заседании парламента.
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«Так просто не сдастся»: Парубий пообещал не оставлять свой пост, пока не подпишет закон о мове

Царьград05:46

Парубий заявил, что не планирует затягивать свою отставку

Аргументы и Факты05:51

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Lenta.ru04:04

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

ТАСС03:35

Бойко заявил, что поддержит отставку спикера Рады

РИА Новости03:56

Парубий озвучил условие своей отставки

РЕН ТВ04:53

Спикер Рады рассмотрит вопрос об отставке после принятия закона о языке

REGNUM04:29
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В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов

Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
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Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Путешествия

Крупные туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку

В свою очередь, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в страну.
Обновлено в 03:37
Политика

В Кремле отказались поздравлять Владимира Зеленского

Победу Зеленского признал и его соперник на выборах, нынешний президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено 22 апреля в 08:46
Политика

Память жертв геноцида армян почтут во Владимире

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Футбол

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

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Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

В мэрии Якутска проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации

Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Коломягах двухлетний малыш выпал из окна второго этажа

Вечером малыш выпал из открытого окна квартиры в одном из домов на Фермском шоссе. Квартира находится на втором этаже.
Обновлено в 05:10
Общество

Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах

Обновлено вчера в 14:31
Политика

Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского

Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Энергетика

Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина

В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

Женская команда «Енисей» может создать третий комплект формы с портретом российской певицы Ольги Бузовой.
Обновлено в 03:13
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Здоровье

Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram

Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
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Политика

На Украину с начала года не пустили более 2,8 тысяч россиян

С начала 2019 года украинские пограничники не пустили на территорию страны более 2800 россиян.
Обновлено в 04:55
Гаджеты

Meizu представила официально новый флагманский смартфон Meizu 16s

Китайская компания Meizu представила своим поклонникам новый флагманский смартфон Meizu 16, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Сибири возбудили дело о сгоревших из-за пала травы домах

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после крупного пожара в поселке Курундус Тогучинского района.
Обновлено в 04:50
Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Экономика

«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области

24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан

По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна

Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Музыка

Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
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Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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Валерий Владимирович Писаренко
Украинский политик
Украинский политик, беспартийный, народный депутат Украины 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов с 2006 года. Заслуженный юрист Украины. Кандидат юридических наук. Общественный деятель. В октябре 2016 года избран Вице-председателем Бюро Группы экспертов по возобновляемой энергетике и вице-председателем Бюро Группы экспертов по энергоэффективности Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН.
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