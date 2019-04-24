Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языкеТАСС 03:35
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке. Об этом он сказал во вторник на пленарном заседании парламента.
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Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Путешествия
Крупные туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку
В свою очередь, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в страну.
Обновлено в 03:37
Политика
В Кремле отказались поздравлять Владимира Зеленского
Победу Зеленского признал и его соперник на выборах, нынешний президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено 22 апреля в 08:46
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
В мэрии Якутска проходят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации
Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Коломягах двухлетний малыш выпал из окна второго этажа
Вечером малыш выпал из открытого окна квартиры в одном из домов на Фермском шоссе. Квартира находится на втором этаже.
Обновлено в 05:10
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Энергетика
Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина
В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой
Женская команда «Енисей» может создать третий комплект формы с портретом российской певицы Ольги Бузовой.
Обновлено в 03:13
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Политика
На Украину с начала года не пустили более 2,8 тысяч россиян
С начала 2019 года украинские пограничники не пустили на территорию страны более 2800 россиян.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Meizu представила официально новый флагманский смартфон Meizu 16s
Китайская компания Meizu представила своим поклонникам новый флагманский смартфон Meizu 16, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Сибири возбудили дело о сгоревших из-за пала травы домах
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после крупного пожара в поселке Курундус Тогучинского района.
Обновлено в 04:50
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Экономика
«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области
24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан
По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Музыка
Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50