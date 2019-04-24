Политика

Парубий поставил условие для голосования по его отставкеИА Новороссия 04:18

Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
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Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Lenta.ru04:04

Парубий заявил, что не планирует затягивать свою отставку

Аргументы и Факты05:51

Парубий озвучил условие своей отставки

РЕН ТВ04:53

Порубий отказался уходить с поста до подписания закона о госязыке

Взгляд.ру06:53

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

ТАСС03:35

Бойко заявил, что поддержит отставку спикера Рады

РИА Новости03:56

Спикер Рады рассмотрит вопрос об отставке после принятия закона о языке

REGNUM04:29
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Политика

Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.
Обновлено в 11:40
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
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Гаджеты

Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне

Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено в 10:26
Экономика

Boeing оценил в $1 млрд убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max — первый в Индонезии в октябре прошлого года, второй в Эфиопии в начале марта.
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Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Общество

В центре Петербурга появится «Арт-парк»

"Зарядье" простирается на 13 га. На территории набережной Добролюбова появится парковая зона и Арт-парк.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Глава СК: Причиной нападения студента на колледж в Керчи стала травля

Обновлено в 02:39
Общество

В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам

Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после кражи иконы из храма в Воронове

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту похищения иконы из храма в Воронове.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
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Политика

Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке

На заводе «Криогаз» по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенном в Высоцке, началась первая отгрузка.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Гаджеты

В Россию приходит смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой

Обновлено в 11:04
Политика

Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Авто

У трех моделей SUV-сегмента в России изменили цены

Российские дилеры пересмотрели ценники трех моделей сегмента SUV.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»

Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях

Актриса сделала операцию по удалению нижних грыж. Потом были процедуры по вставке нитей и разнообразные уколы.
Обновлено в 10:27
Политика

СМИ раскрыли план Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

В администрации президента Украины Петра Порошенко придумали, как сорвать ритуал вступления в должность избранного главой государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Общество

В Москве побит семилетний температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Футбол

Рассказов пропустит матч с «Арсеналом»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Николай Рассказов, который был вынужден покинуть поле в конце домашнего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (2:0), пропустит следующую выездную игру с тульским «Арсеналом».
Обновлено в 09:08
Происшествия

СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии

Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Башкирии раскрыли махинацию с землей на 1 млрд рублей

Обновлено в 07:11
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Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска

Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
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Скончался автор клипов Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 03:11
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Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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Валерий Владимирович Писаренко
Украинский политик
Украинский политик, беспартийный, народный депутат Украины 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов с 2006 года. Заслуженный юрист Украины. Кандидат юридических наук. Общественный деятель. В октябре 2016 года избран Вице-председателем Бюро Группы экспертов по возобновляемой энергетике и вице-председателем Бюро Группы экспертов по энергоэффективности Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН.
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