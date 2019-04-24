Политика
Парубий поставил условие для голосования по его отставкеИА Новороссия 04:18
Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.
Обновлено в 11:40
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Гаджеты
Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне
Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено в 10:26
Экономика
Boeing оценил в $1 млрд убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max — первый в Индонезии в октябре прошлого года, второй в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Общество
В центре Петербурга появится «Арт-парк»
"Зарядье" простирается на 13 га. На территории набережной Добролюбова появится парковая зона и Арт-парк.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после кражи иконы из храма в Воронове
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту похищения иконы из храма в Воронове.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке
На заводе «Криогаз» по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенном в Высоцке, началась первая отгрузка.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Политика
Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей
Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Авто
У трех моделей SUV-сегмента в России изменили цены
Российские дилеры пересмотрели ценники трех моделей сегмента SUV.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Актриса сделала операцию по удалению нижних грыж. Потом были процедуры по вставке нитей и разнообразные уколы.
Обновлено в 10:27
Политика
СМИ раскрыли план Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
В администрации президента Украины Петра Порошенко придумали, как сорвать ритуал вступления в должность избранного главой государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Футбол
Рассказов пропустит матч с «Арсеналом»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Николай Рассказов, который был вынужден покинуть поле в конце домашнего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (2:0), пропустит следующую выездную игру с тульским «Арсеналом».
Обновлено в 09:08
Происшествия
СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии
Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Башкирии раскрыли махинацию с землей на 1 млрд рублей
Обновлено в 07:11
Политика
Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30