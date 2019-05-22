Политика

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконнымLenta.ru 05:19

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель Андрей Парубий. Трансляцию мероприятия в среду, 22 мая, ведет РБК-Украина.
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Глава Рады пригрозил Зеленскому ответственностью за указ о роспуске парламента

ТАСС06:07

Глава Рады заявил о конституционном кризисе из-за решения Зеленского

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Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

РИА Новости05:17

Спикер рады назвал незаконным роспуск парламента

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Парубий заявил, что указ о роспуске Рады нарушает конституцию

Московский Комсомолец05:33

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Lenta.ru05:19

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

RT на русском05:41
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
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Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

Обновлено в 12:20
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Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
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Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают

Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
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Обновлено в 12:03
Общество

Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора

В заявлении арестованного говорится, что он «не испытывал никаких иллюзий» насчет решения Совета федерации, но считает его поспешным.
Обновлено в 12:18
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РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
Спорт

Демар выиграл десятый этап велогонки «Джиро д’Италия»

Обновлено вчера в 12:31
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Мэй пообещала опубликовать новый вариант билля о Brexit 24 мая

Текст нового варианта билля о выходе Великобритании из состава Евросоюза будет опубликован 24 мая, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 22 мая в ходе своего выступления в палате общин британского парламента, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:58
Общество

В Подмосковье хотят построить очередной опасный объект

Камнем преткновения стало создание очередного мусорного объекта.
Обновлено в 11:25
Кино

«Союзмультфильм» оценил мемы по «Игре престолов»

Пользователи сетей стали активно распространять всевозможные картинки и мемы по мотивам сериала.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Наука

Вороны могут заражать друг друга плохим настроением

Ученые из Венского университета провели исследование и выяснили, что вороны способны оказывать эмоциональное воздействие на своих сородичей, причем, как правило, исключительно негативное.
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье

В двух поликлиниках Севастополя начался капремонт

Обновлено в 08:31
Общество

Из нескольких один: объединение земельных участков

Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком.
Обновлено в 12:02
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Общество

Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале

Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено в 12:08
Экономика

Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики

Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Наука

На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан

Обновлено в 08:57
Космос

SpaceX продолжает испытания прототипа Starship

Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Энергетика

ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок

Общая ситуация на рынке нефтепродуктов России в мае 2019 года стала напоминать май 2018 года, когда ценовой кризис вынудил правительство заключить топливные соглашения с нефтяниками.
Обновлено в 12:01
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США

ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:58
Спорт

Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены

Существует большая вероятность, что Колесников завершит спортивную карьеру.
Обновлено в 07:20
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года пройдет в Красноярске

Обновлено в 11:00
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

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Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию

Обновлено 20 мая в 09:04
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Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

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