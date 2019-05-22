Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконнымLenta.ru 05:19
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель Андрей Парубий. Трансляцию мероприятия в среду, 22 мая, ведет РБК-Украина.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Общество
Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора
В заявлении арестованного говорится, что он «не испытывал никаких иллюзий» насчет решения Совета федерации, но считает его поспешным.
Обновлено в 12:18
Спорт
Демар выиграл десятый этап велогонки «Джиро д’Италия»
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Мэй пообещала опубликовать новый вариант билля о Brexit 24 мая
Текст нового варианта билля о выходе Великобритании из состава Евросоюза будет опубликован 24 мая, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 22 мая в ходе своего выступления в палате общин британского парламента, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:58
Общество
В Подмосковье хотят построить очередной опасный объект
Камнем преткновения стало создание очередного мусорного объекта.
Обновлено в 11:25
Кино
«Союзмультфильм» оценил мемы по «Игре престолов»
Пользователи сетей стали активно распространять всевозможные картинки и мемы по мотивам сериала.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Экономика
В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года
В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Наука
Вороны могут заражать друг друга плохим настроением
Ученые из Венского университета провели исследование и выяснили, что вороны способны оказывать эмоциональное воздействие на своих сородичей, причем, как правило, исключительно негативное.
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье
В двух поликлиниках Севастополя начался капремонт
Обновлено в 08:31
Общество
Из нескольких один: объединение земельных участков
Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком.
Обновлено в 12:02
Общество
Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале
Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено в 12:08
Экономика
Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики
Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Наука
На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан
Обновлено в 08:57
Космос
SpaceX продолжает испытания прототипа Starship
Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Энергетика
ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок
Общая ситуация на рынке нефтепродуктов России в мае 2019 года стала напоминать май 2018 года, когда ценовой кризис вынудил правительство заключить топливные соглашения с нефтяниками.
Обновлено в 12:01
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США
ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:58
Спорт
Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены
Существует большая вероятность, что Колесников завершит спортивную карьеру.
Обновлено в 07:20
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию
Обновлено 20 мая в 09:04
Шоу-бизнес
Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой
Обновлено в 11:16