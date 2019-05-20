Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконнымLenta.ru 05:19
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель Андрей Парубий. Трансляцию мероприятия в среду, 22 мая, ведет РБК-Украина.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
Обновлено в 05:26
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Общество
Около 60% граждан РФ поддерживают запретные меры на ЕГЭ
Большинство жителей России (57%) поддерживают меры контроля за проведением ЕГЭ (камеры видеонаблюдения, запрет на использование мобильных устройств и т. д.), против — 34%.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Футбол
Лев не вызвал Крооса и Тер Штегена на матчи против Белоруссии и Эстонии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил список игроков, которые будут вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Белоруссии (8 июня, на выезде) и Эстонии (11 июня, дома).
Обновлено в 06:13
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Игры
Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess
Компания Valve заявила, что работает над отдельной версией игры Dota Auto Chess.
Обновлено в 01:15
Общество
«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
Обновлено в 05:45
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Транспорт
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр
Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал горожанам в среду отказаться от поездок в центр города на автомобилях.
Обновлено в 05:41
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Челябинске прекращено дело анархиста, распылившего газ в силовиков
Ранее СК заявлял, что вечером 6 октября 2018 года в Челябинске Перков возле детского сада распылил слезоточивый газ из газового баллончика по направлению к оперуполномоченным.
Обновлено в 06:10
Политика
Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду
Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Названо оптимальное количество кефира для употребления в сутки
«Оптимальным» количеством кефира специалист назвала один стакан в два дня.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Поджегший церковь в Карелии подросток оказался невменяемым
Обвиняемый в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в Кондопоге несовершеннолетний признан невменяемым.
Обновлено в 05:53
Политика
Ляшко назвал Зеленского авантюристом и сравнил с Януковичем
Ляшко сравнил Зеленского с Януковичем и объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд с тем, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 00:48
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Триста жителей Копейска потребовали сохранить поликлинику
Три сотни жителей Копейска, а именно двух поселков КГО, подписали свое обращение сразу к нескольким чиновникам.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Главный онколог России назвал продукты, которые вызывают рак
Жирная пища, красное мясо, пищевые добавки, которые используются в фастфуде, и алкоголь повышают риск возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:09
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57