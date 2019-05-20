Политика

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконнымLenta.ru 05:19

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель Андрей Парубий. Трансляцию мероприятия в среду, 22 мая, ведет РБК-Украина.
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Парубий считает незаконным указ Зеленского о роспуске Рады

Аргументы и Факты06:11

Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады

РИА Новости05:17

Глава Рады заявил о конституционном кризисе из-за решения Зеленского

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Спикер рады назвал незаконным роспуск парламента

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Парубий заявил, что указ о роспуске Рады нарушает конституцию

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Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Lenta.ru05:19

Глава Рады пригрозил Зеленскому ответственностью за указ о роспуске парламента

ТАСС06:07
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