Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении КонституцииНациональная служба новостей вчера в 14:40
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком». Парубий не стал уточнять, в чем конкретно он видит нарушение основного закона страны со стороны президента.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Хоккей
Воробьев: Кузнецов и Овечкин тренировались меньше, так как они опытнее
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин раньше ушли с тренировки команды в среду, потому что у них больше опыта.
Обновлено в 10:11
Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфонов
Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Политика
Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге
Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:00
Кино
Vanity Fair опубликовал промо-фото новых «Звездных войн»
Издание Vanity Fair опубликовало промо-фото девятого эпизода саги о «Звездных войнах».
Обновлено в 10:52
Общество
Улюкаев решил развестись с женой
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Авто
Новая Opel Corsa не дождалась премьеры
Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Здоровье
На Кубани расширили перечень льготных земельных участков
По словам спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко, законопроект будет способствовать расширению инвестиционной активности в регионе, что является одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, сообщили в пресс-службе ЗСК.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру после родов
Некоторые обратили внимание на то, что у Регины после родов увеличилась грудь, сообщает Obozrevatel.
Обновлено в 08:31
Общество
Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов съездил в Приморский район, чтобы посетить поликлинику №114.
Обновлено в 10:24
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Политика
Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.
Обновлено в 07:41
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.
Обновлено в 08:52
Общество
Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы «Френдзона»
Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Кино
Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах
Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Культура
Пермский писатель Алексей Иванов дал интервью Юрию Дудю
Ролик вышел на канале 22 мая 2019 Пермский писатель Алексей Иванов дал интервью Юрию Дудю.
Обновлено в 09:11
Музыка
Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия записал альбом
Генеральный директор телеканала "Пятница" Николай Картозия записал под псевдонимом Nico Cartosio альбом "Melting".
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика
Зеленский назначил замглавы СБУ основателя студии «Квартал 95»
На Украине стало известно имя нового заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Впервые в России наркоторговец получил пожизненный срок
Обновлено в 06:16