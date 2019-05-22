Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении КонституцииНациональная служба новостей вчера в 14:40

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком». Парубий не стал уточнять, в чем конкретно он видит нарушение основного закона страны со стороны президента.
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Парубий считает незаконным указ Зеленского о роспуске Рады

Аргументы и Факты06:11

Парубий отреагировал на роспуск Рады

Газета.Ru06:05

Глава Рады пригрозил Зеленскому ответственностью за указ о роспуске парламента

ТАСС06:07

Спикер рады назвал незаконным роспуск парламента

Известия05:39

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

РИА Новости05:17

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

RT на русском05:41

Спикер Рады обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции Украины

ФАНвчера в 17:48
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Хоккей

Воробьев: Кузнецов и Овечкин тренировались меньше, так как они опытнее

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин раньше ушли с тренировки команды в среду, потому что у них больше опыта.
Обновлено в 10:11
Гаджеты

Huawei лишат процессоров для новых смартфонов

Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Политика

Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге

Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:00
Кино

Vanity Fair опубликовал промо-фото новых «Звездных войн»

Издание Vanity Fair опубликовало промо-фото девятого эпизода саги о «Звездных войнах».
Обновлено в 10:52
Общество

Улюкаев решил развестись с женой

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Авто

Новая Opel Corsa не дождалась премьеры

Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Здоровье

На Кубани расширили перечень льготных земельных участков

По словам спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко, законопроект будет способствовать расширению инвестиционной активности в регионе, что является одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, сообщили в пресс-службе ЗСК.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру после родов

Некоторые обратили внимание на то, что у Регины после родов увеличилась грудь, сообщает Obozrevatel.
Обновлено в 08:31
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Общество

Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов съездил в Приморский район, чтобы посетить поликлинику №114.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

Обновлено в 05:52
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Политика

Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.
Обновлено в 07:41
Происшествия

На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.
Обновлено в 08:52
Общество

Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы «Френдзона»

Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Человек пострадал в ДТП с бензовозом и грузовиком на МКАД

Обновлено в 09:33
Кино

Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах

Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Экономика

Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией

Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Культура

Пермский писатель Алексей Иванов дал интервью Юрию Дудю

Ролик вышел на канале 22 мая 2019 Пермский писатель Алексей Иванов дал интервью Юрию Дудю.
Обновлено в 09:11
Музыка

Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия записал альбом

Генеральный директор телеканала "Пятница" Николай Картозия записал под псевдонимом Nico Cartosio альбом "Melting".
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Начальник Управления госохраны Украины Гелетей подал в отставку

Обновлено в 10:18
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика

Зеленский назначил замглавы СБУ основателя студии «Квартал 95»

На Украине стало известно имя нового заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Впервые в России наркоторговец получил пожизненный срок

Обновлено в 06:16
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