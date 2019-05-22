Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконнымРИА Новости 05:17
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Общество
Писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском
Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Саратовская область попала в лидеры по приросту смертности от рака
По словам Каприна, в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%. В целом в России за последнее десятилетие число больных раком выросло, при этом в целом по стране прироста и убыли уровня смертности нет.
Обновлено в 01:43
Общество
За отказ обслуживать инвалидов и пенсионеров предложили штрафовать
Необходимость законопроекта объясняется тем, что участились случаи, когда инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц отказывают в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, руководствуясь формальными причинами или исходя из маркетинговых принципов.
Обновлено в 09:03
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Игры
Riot Games и Tencent работают над мобильной версией League of Legends
Riot Games и Tencent разрабатывают мобильную версию League of Legends. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 08:30
Хоккей
Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира
Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.
Обновлено в 00:02
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Здоровье
В вытрезвителях можно будет пройти тест на предрасположенность к алкоголизму
Ранее сообщалось, что российские регионы могут наделить правом открывать медицинские вытрезвители.
Обновлено в 02:19
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Медведчук призвал Зеленского законно разогнать Раду
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Раду надо не распускать, а ее необходимо "разогнать", сделав это законно.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, которого задержали по делу о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:08
Футбол
Манджукич перенес операцию на носовой перегородке
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич перенес септопластику, сообщается на странице итальянского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 08:54
Футбол
Юнес Намли стал игроком «Краснодара»
"Краснодар" подписал контракт с полузащитником голландского "Зволле" Юнесом Намли. Договор с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года.
Обновлено в 08:33
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Немку, пытавшуюся продать пояс смертника через мессенджер, обвинили в участии в ИГ
Муж научил ее пользоваться автоматом, у нее также был пояс смертника.
Обновлено в 05:15
Политика
Беглову предложили баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга
«В связи с вышесказанным Совет Общественной палаты на своем заседании единогласно выступил за то, чтобы предложить Александру Дмитриевичу Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт- Петербурга», – сообщил Ватагин и отметил, что соответствующее обращение уже направлено главе города.
Обновлено в 06:02
Экономика
Сбербанк тестирует онлайн-переводы со снятием наличных без карты
Некоторые клиенты получили возможность отправлять онлайн-переводы людям без карт: получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду.
Обновлено в 09:24
Кино
Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.
Обновлено в 09:24
Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Кремль назвал непозволительным ультиматум США по С-400
В Кремле раскритиковали выдвинутое США требование отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 06:23